«Очень впечатлил». Камил Гаджиев назвал перспективного бойца полусреднего веса UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу киргизского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Мыктыбека Оролбая в поединке со шведом Джеком Херманссаном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

«Оролбай выходит и просто уничтожает Херманссона, именно в стойке. Вот увидите, ещё один убедительный бой в 77 кг, о нём будут говорить как об угрозе для Махачева.

Сбалансированный боец, дерётся в стойке, не боится, хорошо борется как в стойке, так и в партере. Поздравляю киргизов, поздравляю лично Оролбая. Очень впечатлил», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

