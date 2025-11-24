Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Очень впечатлил». Камил Гаджиев назвал перспективного бойца полусреднего веса UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу киргизского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Мыктыбека Оролбая в поединке со шведом Джеком Херманссаном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:10 МСК
Мыктыбек Оролбай
Окончено
KO
Джек Херманссон

«Оролбай выходит и просто уничтожает Херманссона, именно в стойке. Вот увидите, ещё один убедительный бой в 77 кг, о нём будут говорить как об угрозе для Махачева.

Сбалансированный боец, дерётся в стойке, не боится, хорошо борется как в стойке, так и в партере. Поздравляю киргизов, поздравляю лично Оролбая. Очень впечатлил», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

