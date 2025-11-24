«Очень впечатлил». Камил Гаджиев назвал перспективного бойца полусреднего веса UFC
Поделиться
Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу киргизского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Мыктыбека Оролбая в поединке со шведом Джеком Херманссаном, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:10 МСК
Мыктыбек Оролбай
Окончено
KO
Джек Херманссон
«Оролбай выходит и просто уничтожает Херманссона, именно в стойке. Вот увидите, ещё один убедительный бой в 77 кг, о нём будут говорить как об угрозе для Махачева.
Сбалансированный боец, дерётся в стойке, не боится, хорошо борется как в стойке, так и в партере. Поздравляю киргизов, поздравляю лично Оролбая. Очень впечатлил», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Чемпионы UFC из России
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
16:44
-
16:33
-
15:48
-
14:27
-
14:22
-
14:12
-
13:52
-
12:58
-
12:32
-
12:00
-
11:52
-
10:24
-
10:03
-
09:58
-
09:25
-
09:13
-
08:45
-
08:30
-
06:15
-
00:43
-
00:27
-
00:17
-
00:09
- 23 ноября 2025
-
23:38
-
23:26
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
21:45
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
20:53
-
19:36
-
19:20