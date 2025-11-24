«Фальшивейший человек». Даррен Тилл осудил Иана Гарри за стычку с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC британец Даррен Тилл прокомментировал стычку Иана Гарри и Хамзата Чимаева за кулисами турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

«Иан Гарри очень хороший боец, но, бог мой, он, вероятно, самый фальшивый человек в мире. Фальшь впереди всего. Так тяжело его полюбить.

Он назвал Хамзата ребёнком. Он врал. Всё их общение было враньём. Когда Иан повернулся, было видно, что он напуган. Хамзат похож на меня. Вот почему мы дружим. И вот что происходит, когда ты несёшь чушь, а вы тебя видим», — написал Тилл в социальных сетях.

