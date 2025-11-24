Александр Усик поздравил Головкина с назначением на пост президента World Boxing

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик поздравил казахстанца Геннадия Головкина с назначением на пост президента международной боксёрской организации World Boxing.

«Геннадий, поздравляю с назначением на пост президента организации World Boxing. Это важный шаг для бокса и начало новой главы в развитии нашего вида спорта», — написал Усик в социальных сетях.

Геннадию Головкину 43 года. Казахстанец – серебряный медалист Олимпиады – 2004, он дебютировал как профессиональный боксёр в 2006 году, в 2010 году стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), в 2015-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным чемпионом мира. Всего на его счету 42 победы (37 – нокаутом), два поражения и одна ничья.