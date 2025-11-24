Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Киборг и Ганнибал возглавят турнир IBA BARE KNUCKLE в декабре

20 декабря в Москве, на площадке Международного центра бокса в Лужниках, пройдёт третий турнир лиги кулачных боёв IBA BARE KNUCKLE.

Главным событием станет бой чемпиона Европы по тхэквондо экс-чемпиона лиги HFC, ставшего одним из самых популярных кулачных бойцов в России с профессиональным рекордом 16-2, Мухамеда Калмыкова по прозвищу Киборг с одним из самых опасных бойцов кулачного спорта, чемпионом лиги Top Dog с рекордом 9-3, Наби «Ганнибалом» Гаджиевым.

Полный кард турнира:

Мухамед Калмыков — Наби Гаджиев — 84 кг, пять раундов по две минуты.

Хайбула Мусалов — Марсель Ханов — 93 кг, три раунда по две минуты.

Васиф Аббассов — Евгений Шишков — 73 кг, три раунда по две минуты.

Алан Абаев — Абдурахман Абдурахманов — 70 кг, три раунда по две минуты.

Кирилл Черняев — Шодруз Давлатов — 79 кг, три раунда по две минуты.