Турнир IBA BARE KNUCKLE: дата, полный кард турнира

Киборг и Ганнибал возглавят турнир IBA BARE KNUCKLE в декабре
20 декабря в Москве, на площадке Международного центра бокса в Лужниках, пройдёт третий турнир лиги кулачных боёв IBA BARE KNUCKLE.

Главным событием станет бой чемпиона Европы по тхэквондо экс-чемпиона лиги HFC, ставшего одним из самых популярных кулачных бойцов в России с профессиональным рекордом 16-2, Мухамеда Калмыкова по прозвищу Киборг с одним из самых опасных бойцов кулачного спорта, чемпионом лиги Top Dog с рекордом 9-3, Наби «Ганнибалом» Гаджиевым.

Полный кард турнира:

  • Мухамед Калмыков — Наби Гаджиев — 84 кг, пять раундов по две минуты.
  • Хайбула Мусалов — Марсель Ханов — 93 кг, три раунда по две минуты.
  • Васиф Аббассов — Евгений Шишков — 73 кг, три раунда по две минуты.
  • Алан Абаев — Абдурахман Абдурахманов — 70 кг, три раунда по две минуты.
  • Кирилл Черняев — Шодруз Давлатов — 79 кг, три раунда по две минуты.
