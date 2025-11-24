Конор Макгрегор прошёл галлюциногенную терапию и рассказал о встрече с Иисусом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в социальные сети после прохождения курса лечения в мексиканской клинике. Ирландец сообщил, что прошёл терапию с использованием ибогаина (психоделик, который вызывает нарушение сознания, восприятия, мышления и психической деятельности в целом) для работы с психологическими травмами.

«Я был благословлён встретить самых прогрессивных врачей из Стэнфордского университета. Это было невероятно, интенсивно, абсолютно открыло мне глаза. Мне показали, какой могла бы быть моя смерть, как скоро это могло случиться, как это повлияло бы на моих детей.

Бог пришёл ко мне в Святой Троице. Иисус сошёл с белых мраморных ступеней рая и увенчал меня короной. Я был спасён!» — написал спортсмен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Макгрегор провёл 36 часов под воздействием препарата, после чего, по его словам, «проснулся собой».

Ирландец поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что лечение спасло ему жизнь. Макгрегор продолжает отбывать дисквалификацию в 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.