Брат Наои Иноуэ Такума завоевал титул WBC в легчайшем весе

Японский боксёр Такума Иноуэ завоевал вакантный пояс WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг), победив соотечественника Теншина Нацукаву. Поединок в Токио продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей (116-112, 116-112, 117-111).

Такума — младший брат Наои Иноуэ, чемпиона мира в четырёх весовых категориях. Наои ранее также владел поясом WBC в легчайшем весе, который освободил при переходе в следующую категорию.

Нацукава известен выставочным боем с Флойдом Мейвезером-младшим в 2018 году. В профессиональный бокс японец пришёл два года назад, провёл семь победных поединков и занял первую строчку рейтинга WBC в легчайшем весе. Сегодня его победная серия прервалась.