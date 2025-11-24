Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб: Хавьер — это единственный тренер, из лагеря которого вышли два двойных чемпиона

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост о своём тренере Хавьере Мендесе.

Пост можно найти в телеграм-канале Хабиба Нурмагомедова.

«Если вы не знали, Хавьер — это единственный тренер из лагеря которого вышли два двойных чемпиона», — написал в своём телеграм-канале спортсмен.

Хавьер Мендес — основатель знаменитого зала American Kickboxing Academy, начинал свою карьеру как профессиональный кикбоксёр, став чемпионом мира по версии ISKA. С 1996 года он начал работать с бойцами ММА, подготовив за время тренерской карьеры таких известных спортсменов, как Фрэнк Шемрок, Би-Джей Пенн и Хабиб Нурмагомедов. В 2015 году Мендес установил уникальное достижение, когда три его подопечных, Даниэль Кормье, Люк Рокхолд и Кейн Веласкес одновременно владели чемпионскими титулами UFC. В его академии также тренируются российские бойцы, включая Ислама Махачева и других представителей дагестанской школы MMA.

