«В мире не так много отцов двукратных чемпионов». Махачев встретился с папой в Махачкале

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев по возвращении в Махачкалу попросил российских журналистов сфотографировать его отца с двумя чемпионскими поясами UFC.
Ислам Махачев со своим отцом в аэропорту Махачкалы
Фото: Телеграм-канал «Ушатайка»
«Думаю, в мире не так много отцов, чьи сыновья стали двукратными чемпионами UFC», — приводит слова Ислама Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х со ссылкой на источник.
В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.