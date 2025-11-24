Скидки
Бокс/ММА

«В мире не так много отцов двукратных чемпионов». Махачев встретился с папой в Махачкале

«В мире не так много отцов двукратных чемпионов». Махачев встретился с папой в Махачкале
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев по возвращении в Махачкалу попросил российских журналистов сфотографировать его отца с двумя чемпионскими поясами UFC.

Ислам Махачев со своим отцом в аэропорту Махачкалы

Ислам Махачев со своим отцом в аэропорту Махачкалы

Фото: Телеграм-канал «Ушатайка»

Ислам Махачев со своим отцом в аэропорту Махачкалы

Ислам Махачев со своим отцом в аэропорту Махачкалы

Фото: Телеграм-канал «Ушатайка»

«Думаю, в мире не так много отцов, чьи сыновья стали двукратными чемпионами UFC», — приводит слова Ислама Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х со ссылкой на источник.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

Ислам Махачев высказался о следующем сопернике в UFC
