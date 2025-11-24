Скидки
Бокс/ММА

«Тагир показал только 50% от своих возможностей». Махачев хотел остановить бой Уланбекова

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что рассматривал возможность остановки боя соотечественника Тагира Уланбекова с Кёдзи Хоригути на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

«Не секрет, что Тагир на самом деле старше меня. И я видел, как он сбрасывал вес, никто не проходил через более жёсткую весогонку, чем он. Даже в день боя я разговаривал с ним до и после поединка и говорил, что нельзя оставлять так много сил на сгонке веса. Вчера Тагир показал, может быть, только 50% от своих возможностей. Он вышел в октагон, после самого первого обмена ударами у него уже был отёк, он не мог дышать. Честно, я даже хотел остановить бой. Но, зная характер Тагира, то, что он сражается до самого конца, не стал этого делать. Он просто не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы выйти и провести бой. Думаю, наша команда соберётся и примет решение. Тагир больше никогда не будет проходить через такую сгонку веса», — приводит слова Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

