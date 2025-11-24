Ислам Махачев жалеет о позднем переходе в полусредний вес

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что сожалеет о позднем переходе в полусреднюю весовую категорию. Спортсмен рассказал о своём пути к титулу в двух дивизионах.

«Когда начинал, лишь мечтал войти в топ-15. Попав в топ-15, потом в топ-10, а затем завоевав пояс, понял, что могу позволить себе подняться выше. В последнем бою не уступал сопернику в габаритах. Мы были на равных, и я немного сожалею, что не сделал этого раньше, все эти годы подвергая организм жёсткому сбросу веса», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.