Джон Джонс приобрёл квартиру в Грозном

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс приобрел недвижимость в премиальном жилом комплексе в Грозном. Информацией о покупке поделился чеченский блогер, совладелец промоушена ММА Hype FC Альфредо Аудиторе (Мухаммед Носаев), сопровождающий бойца во время визита в Чечню.

Джонс подписывает документы Фото: Из социальных сетей Альфредо Аудиторе

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

