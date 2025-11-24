Арман Царукян отреагировал на то, что Пэдди Пимблетт вошёл в пятёрку лучших в лёгком весе

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян прокомментировал попадание британского бойца смешанных единоборств UFC Пэдди Пимблетта в пятёрку лучших в лёгком весе по версии рейтинга UFC.

«Братан, как ты можешь победить номер 12 или номер 13 и стать номером пять? Я побеждал всех в нашем дивизионе. У меня была серия из пяти или шести побед, чтобы попасть в топ-15. Этот парень только что победил шесть человек и стал пятым номером», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Британец Пэдди Пимблэтт поднялся с восьмой на пятую позицию рейтинга лёгкого веса UFC, не проведя ни одного боя с апреля 2025 года. Его последним выигрышем стала победа над Майклом Чендлером, после которой британец занимал восьмую строчку.