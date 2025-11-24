Скидки
«Я работаю усерднее всех». Царукян — о благосостоянии и мотивации

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян прокомментировал распространённые заблуждения о своём благосостоянии и мотивации. Российский боец рассказал о своём подходе к тренировкам.

«Люди думают, что я богат и не мотивирован, но я работаю усерднее всех. Просыпаюсь с мыслью, что у меня ничего нет в этой жизни, это заставляет меня выкладываться каждый день», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Царукян занимает первую строчку рейтинга UFC в лёгком весе и находится в шаге от титульного боя. Российский боец одержал пять побед подряд, в последнем поединке досрочно победив Дэна Хукера.

