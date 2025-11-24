Царукян — о Хукере: он не ведёт себя как трус, он настоящий боец
Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян выразил уважение новозеландскому боксёру Дэну Хукеру за решение провести поединок после инцидента во время взвешивания перед бойцовским турниром UFC Fight Night 265, который прошёл в субботу, 22 ноября, в Дохе (Катар).
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер
«Я был поражён, какой Дэн Хукер мужик. Он мог бы просто сказать: «Парни, я травмировался, просто дайте мне мои деньги». Но нет, именно поэтому у него есть яйца, это очень ценю. Он не ведёт себя как трус, он настоящий боец», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.
