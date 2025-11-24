Скидки
Царукян — о титульном бое: я претендент номер один

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян категорически отверг возможность того, что следующим претендентом на титул в лёгком весе UFC станет британец Пэдди Пимблэтт.

«Это на 100% должен быть я. Не может быть, чтобы следующий бой дали Пэдди Пимблэтту. Все будут смеяться над ними, потому что я претендент номер один», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Царукян занимает первую строчку рейтинга UFC в лёгком весе и находится на серии из пяти побед. В последнем бою он досрочно победил Дэна Хукера, укрепив свои позиции в дивизионе.

