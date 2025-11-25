Арман Царукян признал ошибкой столкновение с Дэном Хукером на битве взглядов

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян прокомментировал инцидент с новозеландцем Дэном Хукером, который произошёл во время битвы взглядов перед UFC Катара. Российский боец признал, что не смог контролировать свои эмоции в тот момент.

«Если вы спросите меня сейчас… Это была большая ошибка. Я не должен был этого делать, но иногда не можешь контролировать себя. В мыслях говорил себе: «Иди туда, молчи. Не пытайся его толкнуть, не показывай эмоций…» А через пять секунд я просто — бах! Это было автоматически. Не мог контролировать себя в течение 5-10 секунд. Это немного опасно», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Несмотря на инцидент, бой состоялся по графику и завершился победой Царукяна удушающим приёмом во втором раунде.