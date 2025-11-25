Скидки
«Если бы он ударил меня, я бы убил его на месте». Царукян — о видео с Топурией

«Если бы он ударил меня, я бы убил его на месте». Царукян — о видео с Топурией
Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян прокомментировал видео с непобеждённым испано-грузином Илией Топурией, опровергнув версию чемпиона о том, что получил от него пощёчину. Российский боец раскритиковал двуличное поведение испанского коллеги.

«[Илия] — врун. Он подошёл и обнял меня, а теперь заявляет, что ударил. Если бы он ударил меня, разве бы я смеялся? Убил бы его на месте. Если тебя ударили, а ты ничего не сделал — ты не мужчина, а дерьмо. Ты ноль в этой жизни… Не хочу говорить об этой сучке. Он фальшивый тип. В жизни ты ведёшь себя как хороший парень, а в интернете начинаешь нести чушь. Я не такой фальшивый, как ты», — заявил Царукян в прямой трансляции для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

