Бой Алекса Перейры против Карлоса Ульберга в разработке на турнир UFC в январе — источник

Поединок бразильского чемпиона полутяжёлого веса Алекса Перейры против новозеландца Карлоса Ульберга находится в разработке на турнир UFC 324 в январе, сообщает Timothy Wheaton MMА.

Мероприятие пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

В своём последнем поединке, 5 октября, Перейра техническим нокаутом победил россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс в главном событии турнира UFC 320, который прошёл в Лас-Вегасе (США). На счету бразильца на данный момент 13 побед и три поражения в профессиональной карьере. Бойцу 38 лет.

Ульберг имеет профессиональный рекорд 12-1 и идёт на серии из девяти побед кряду. На данный момент ему 35 лет.

