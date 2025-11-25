Скидки
UFC представил обновлённые рейтинги бойцов, Царукян улучшил позиции в P4P

Промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со свежими данными.

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Спортсмен поднялся на одну позиции и теперь 13-й. Также на одну строчку поднялся бразилец Чарльз Оливейра (14-й).

Два места потерял Белал Мухаммад (15-й). Также отметим, что Мухаммад опустился сразу на три позиции в полусреднем весе – сейчас он пятый. Его соперник по недавнему бою Иан Гарри, которому он проиграл, напротив, поднялся на четыре строчки и теперь второй.

