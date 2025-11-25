Скидки
«Хотел бы забить локтями». Арман Царукян рассказал, как досрочно победит Илию Топурию

Российский боец армянского происхождения и первый номер UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян высказался о возможном поединке с действующим чемпионом промоушена испано-грузином Илией Топурией.

— Ты мог бы в красках описать, как бы хотел завершить бой с Топурией?
— Топурию я бы хотел забить локтями, просто изрезать всё лицо и закончить ТКО.

— Кстати, ты видел Хукера лицо [после боя]?
— Жалко, жалко Хукера. Вот ещё другой глаз сделать Топурии, и вообще будет бомба, — сказал Царукян на YouTube-канале adam zubayraev.

В своём последнем поединке в ночь на 23 ноября Арман победил болевым приёмом Дэна Хукера.

