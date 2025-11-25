Скидки
Топурия выбрал наиболее желаемого соперника между Махачевым и Пимблеттом

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия в очередной раз признался, что рассчитывает сразиться с россиянином Исламом Махачевым, который недавно стал обладателем титула промоушена в полусреднем дивизионе. Если бой организовать не получится, испанец с грузинскими корнями хотел бы встретиться с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Я бы хотел сразиться с Пэдди, если мне не позволят перейти в полусредний вес, чтобы сразиться с Исламом. Потому что бой, который мне действительно нужен, — это бой с Исламом», — сказал Топурия в интервью Альваро Колменеро, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

