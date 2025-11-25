Скидки
Харрисон и Нуньес возглавят 1-й турнир UFC в 2026-м, где Царукян хочет бой с Топурией

Харрисон и Нуньес возглавят 1-й турнир UFC в 2026-м, где Царукян хочет бой с Топурией
43-летний канадско-американский спортивный журналист Ариэль Хельвани, известный своими репортажами о смешанных единоборствах, высказался о первом номерном турнире UFC в 2026 году, в котором первый номер в лёгком весе Арман Царукян хочет встретиться с действующим чемпионом Илией Топурией.

«На данный момент кажется, что бой Илии [Топурии] не запланирован на январь. Насколько я слышал, план таков: в мейн-ивенте женский бой — Кайла против Аманды. Могли бы они сделать и то, и другое? Конечно. Но я не слышал, чтобы задумки были какие-то особенные», — сказал Хельвани во время трансляции на своём YouTube-канале.

