«Пригласил Кадыров. Пострелял из РПГ». Джон Джонс — о приезде в Чечню

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс прокомментировал свой приезд в Чечню, Россия.

— Как тебе Чечня?

— Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провёл день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски, — написал Джонс в социальной сети Х.

Свой последний поединок Джонс провёл в 2024 году, досрочно победив хорвато-американского атлета Стипе Миочича. После этого боя Джонс объявил о завершении карьеры, но затем объявил о своём возвращении в надежде сразиться на турнире в Белом доме, США.