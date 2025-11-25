Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пригласил Кадыров. Пострелял из РПГ». Джон Джонс — о приезде в Чечню

«Пригласил Кадыров. Пострелял из РПГ». Джон Джонс — о приезде в Чечню
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс прокомментировал свой приезд в Чечню, Россия.

— Как тебе Чечня?
— Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провёл день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски, — написал Джонс в социальной сети Х.

Свой последний поединок Джонс провёл в 2024 году, досрочно победив хорвато-американского атлета Стипе Миочича. После этого боя Джонс объявил о завершении карьеры, но затем объявил о своём возвращении в надежде сразиться на турнире в Белом доме, США.

Материалы по теме
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Эксклюзив
Конфликт с PFL и величие Махачева в UFC. Разговор с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android