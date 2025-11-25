Джон Джонс принял поединок по грэпплингу с Даниэлем Кормье

Именитый американский боец смешанных единоборств (ММА) Джон Джонс признался, что ему предложили провести схватку по грэпплингу с соотечественником Даниэлем Кормье. По словам Джонса, он ответил согласием.

«На днях ко мне обратились с предложением провести благотворительный матч по грэпплингу с Даниэлем Кормье. Конечно, я согласился. Посмотрим, что из этого выйдет. 3:0», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Кормье и Джонс дважды встречались в титульных боях UFC. В январе 2015 года Джонс победил единогласным решением. Реванш состоялся в июле 2017-го, но был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джона.

