Видео: Хамзат Чимаев встретился с Джоном Джонсом в Чечне

Видео: Хамзат Чимаев встретился с Джоном Джонсом в Чечне
Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев встретился с прославленным американским бойцом Джоном Джонсом. Именитые спортсмены пересеклись в Грозном (Чечня), устроив шуточный спарринг, в ходе которого Чимаев провёл тейкдаун американцу.

Чемпион UFC Хамзат Чимаев встретился с Джоном Джонсом в Чечне:

В общей сложности в смешанных единоборствах Чимаев к данному моменту принял участие в 15 поединках, в каждом из которых победил (шесть раз Хамзат побеждал нокаутом). Джонс одержал 28 побед, 11 из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение.

