Топурия о возможном бое с Махачевым: может, создадут новый титул Р4Р в промежуточном весе

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о том, в каком весе и за какой титул готов сразиться с чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Если UFC не позволит мне перейти в полусредний вес, чтобы подраться с Исламом, то я бы очень хотел подраться с Исламом в третьей весовой категории. Посмотрим, может, у меня будет ещё один бой в лёгком весе. Затем летом будет дата, когда они позволят мне перейти в полусредний вес и я подерусь за третий пояс. Или, возможно, они создадут новый пояс — титул pound-for-pound в промежуточном весе. Тогда я подерусь за пояс pound-for-pound. Посмотрим, вариантов много», — сказал Топурия на YouTube-канале KOlmenero.