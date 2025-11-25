Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: олимпийский чемпион по борьбе Артур Алексанян провёл схватку с Арманом Царукяном

Видео: олимпийский чемпион по борьбе Артур Алексанян провёл схватку с Арманом Царукяном
Комментарии

Именитый армянский борец олимпийский чемпион 2016 года Артур Алексанян провёл схватку с соотечественником, бойцом UFC Арманом Царукяном, носившую товарищеский характер.

Артур Алексанян победил в схватке Армана Царукяна:

Напомним, в последнем поединке, который проходил 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Царукян встречался с новозеландцем Дэном Хукером и победил его во втором раунде за счёт удушающего приёма.

Ранее сообщалось, что Арман улучшил свои позиции в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) от UFC. Спортсмен поднялся на одну строчку и теперь 13-й.

Материалы по теме
UFC представил обновлённые рейтинги бойцов, Царукян улучшил позиции в P4P
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android