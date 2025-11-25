Видео: олимпийский чемпион по борьбе Артур Алексанян провёл схватку с Арманом Царукяном

Именитый армянский борец олимпийский чемпион 2016 года Артур Алексанян провёл схватку с соотечественником, бойцом UFC Арманом Царукяном, носившую товарищеский характер.

Артур Алексанян победил в схватке Армана Царукяна:

Напомним, в последнем поединке, который проходил 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Царукян встречался с новозеландцем Дэном Хукером и победил его во втором раунде за счёт удушающего приёма.

Ранее сообщалось, что Арман улучшил свои позиции в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) от UFC. Спортсмен поднялся на одну строчку и теперь 13-й.