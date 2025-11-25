Видео: Ислам Махачев играет в гольф

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев выложил в социальных сетях видеоролик, на котором запечатлена его игра в гольф.

Ислам нанёс успешный удар клюшкой «драйвером», предназначенной для начального удара в гольфе.

Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке он победил австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионство в полусреднем весе.