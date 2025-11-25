Иан Гарри ответил на слова Хамзата Чимаева в свой адрес

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Иан Гарри отреагировал на недавнее высказывание чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева в свой адрес. «Белый мальчик, ты не протянешь и минуты в моём мире», — написал ранее Чимаев, обращаясь к Гарри.

«Я почти уверен, что мы оба белые», — ответил Иан во время выступления в шоу Ариэля Хельвани, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Напомним, Гарри и Чимаев устроили небольшую потасовку за кулисами турнира UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. Спортивное мероприятие проходило 22 ноября. Иан на турнире победил Белала Мухаммада в соглавном бою вечера. Чимаев был секундантом у участника главного боя — Армана Царукяна.

Чимаев чуть не подрался с Гарри за кулисами UFC Катар: