Бивол и Бетербиев потеряли позиции, а Канело вылетел за топ-10 в Р4Р-рейтинге The Ring

После прошедших крупных боксёрских турниров авторитетный журнал The Ring представил обновлённый рейтинг Pound-for-pound.

Топ-10 бойцов рейтинга Pound-for-pound по версии The RIng:

1. Теренс Кроуфорд.
2. Александр Усик.
3. Наоя Иноуэ.
4. Джесси Родригес.
5. Дмитрий Бивол.
6. Артур Бетербиев.
7. Дзюнто Накатани.
8. Шакур Стивенсон.
9. Дэвид Бенавидес.
10. Девин Хейни.

На 10-й строчке до обновления находился именитый мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес. Но после того как Хейни единогласным решением судей (114-113, 117-110 и 116-111) одолел Брайана Нормана и стал обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе, он вошёл на 10-ю строчку и сместил Альвареса. Сауль впервые за семь лет покинул топ-10 рейтинга.

