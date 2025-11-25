Скидки
Иван Штырков и Валентин Молдавский проведут бой на RCC 24

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков и экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский проведут поединок на 12-тысячной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Противостояние запланировано на 12 декабря на турнире RCC 24. Об этом информирует пресс-служба RCC.

В общей сложности на счету Штыркова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед и потерпел два поражения. Один бой с его участием завершился вничью. В активе Молдавского 14 побед при четырёх поражениях. Ещё два боя с его участием были признанны несостоявшимися. Отметим, что бой со Штырковым станет для Валентина дебютным в RCC.

