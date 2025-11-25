Скидки
Иан Гарри высказался о возможном бое с чемпионом UFC Исламом Махачевым в Дагестане

Иан Гарри высказался о возможном бое с чемпионом UFC Исламом Махачевым в Дагестане
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC полусреднего веса Иан Гарри ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Теперь мяч на стороне Ислама — где он захочет, там и подерёмся. Если это Дагестан, Россия — я буду готов. Понимаю, что впереди Рамадан, и это нужно уважать. Но до него ещё далеко — я бы предпочёл подраться раньше, потому что не люблю простаивать, а Ислам — не самый активный боец в UFC», — сказал Гарри во время выступления в шоу Ариэля Хельвани, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева

Ислам Махачев сыграл в гольф:

