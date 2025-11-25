Махачев получил в Дагестане медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта»

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев получил из рук главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта».

«Ислам не только все пояса забрал в мире, он ещё и все государственные награды забрал в Дагестане. Ещё одна победа — и нам придётся ещё один орден учреждать для тебя. Но мы это сделаем обязательно, спасибо!» — сказал Меликов во время вручения медали.

«Равных тебе на сегодняшний день нет. Мы все верим в твои силы и ждём новых побед! Ислам, ты в очередной раз доказал, что все слова твоих соперников могут быть развенчаны только усилием воли, упорным трудом и твоим характером, который ты проявил в ходе непростого поединка. Думаю, ни у кого не было сомнений, что победа останется за тобой. Ты вернулся на родину с поясом, и это выдающееся достижение для всех нас. Особенно символично, что такое признание и такая победа были завоёваны на международной арене», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

В начале ноября Махачеву была вручена высшая награда республики — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».