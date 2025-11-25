Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев получил в Дагестане медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта»

Махачев получил в Дагестане медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта»
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев получил из рук главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта».

«Ислам не только все пояса забрал в мире, он ещё и все государственные награды забрал в Дагестане. Ещё одна победа — и нам придётся ещё один орден учреждать для тебя. Но мы это сделаем обязательно, спасибо!» — сказал Меликов во время вручения медали.

«Равных тебе на сегодняшний день нет. Мы все верим в твои силы и ждём новых побед! Ислам, ты в очередной раз доказал, что все слова твоих соперников могут быть развенчаны только усилием воли, упорным трудом и твоим характером, который ты проявил в ходе непростого поединка. Думаю, ни у кого не было сомнений, что победа останется за тобой. Ты вернулся на родину с поясом, и это выдающееся достижение для всех нас. Особенно символично, что такое признание и такая победа были завоёваны на международной арене», — написал Меликов в своём телеграм-канале.

В начале ноября Махачеву была вручена высшая награда республики — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Материалы по теме
Топурия о возможном бое с Махачевым: может, создадут новый титул Р4Р в промежуточном весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android