Видео: экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сыграл в футбол

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал, как играет в футбол. Соответствующим видео он поделился на своей странице в социальных сетях.

Конор Макгрегор показал, как играет в футбол:

В настоящий момент Конору 37 лет. Бойцом UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Конор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 летом 2021 года проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

