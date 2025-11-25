Бадаев: бой Белаза с молчаливым Петросяном — это не то, чего ждали люди

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка между чемпионом RCC в среднем весе белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз и армянином Арменом Петросяном. Спортсмены сразятся 12 декабря на турнире RCC 24.

«Белаз против Петросяна с точки зрения спортивного поединка — это любопытный и хороший бой. Из возможных вариантов это наилучший поединок в RCC. Учитывая, как высоко Белаз задрал планку в плане пиара в поединках с Шлеменко, были перепалки с Гасановым… А сейчас бой с молчаливым Петросяном… И это не то, что ждали люди. Это не то. Нельзя назвать это противостояние большим в плане охвата, но это хороший спортивный бой. Если честно, этот бой абсолютно не цепляет. Нет никакой истории, а просто спортивная составляющая. Влад — чемпион, он должен драться. Тяжело винить RCC. С Магомедом Исмаиловым они не договорились, с Шлеменко он дважды подрался. А кто ещё может быть? Что касается фаворита, то, думаю, Белаз за счёт борьбы. Хотя Петросян — очень серьёзный и опытный ударник. Однако здоровье, мотивация, борьба на стороне Белаза. Думаю, он заберёт этот бой, который ещё и пятираундовый», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

