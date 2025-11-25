«Не думал, что будет так доминирующе». Махачев — о выступлении Царукяна в бою с Хукером

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев оценил выступление первого номера рейтинга UFC в лёгком весе соотечественника Армана Царукяна в бою с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их схватка состоялась на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) и завершилась победой Ахалкалакца удушающим приёмом во втором раунде.

«Я предполагал, что он выиграет, но не думал, что это будет так доминирующе. Думаю, что Арман уже заявил о себе, доказал, что он заслуживает титульный шанс и, наверное, будет драться за пояс в следующем бою», — сказал Махачев во время общения с представителями СМИ.