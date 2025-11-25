«Победить Бо будет несложно». Сусуркаев заявил о желании подраться с Никалом

Непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Байсангур Сусуркаев выразил желание провести поединок с известным американским бойцом UFC Бо Никалом.

«Никал — отличный боец, и я уверен, что смогу с лёгкостью победить его. Бо — известный человек, поэтому я мечтаю стать таким же знаменитым, как он. Никал — это базовый борец, а я бы хотел провести поединок с настоящим борцом. Уверен, что победить его будет несложно», — приводит слова Сусуркаева портал MMAJunkie.

Напомним, Сусуркаеву 24 года. В качестве профессионального бойца ММА Байсангур дебютировал в декабре 2019 года. В своём рекорде российский боец имеет 11 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.