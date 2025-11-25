Валентина Шевченко намекнула о готовности завершить трилогию с Амандой Нуньес

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, поделилась карьерными планами на ближайшее будущее в ММА.

«Думаю, переход в легчайший вес — это один из вариантов [развития моей карьеры], и я его рассматриваю. Но сейчас хочу подлечить травмы, которые преследуют меня в каждом тренировочном лагере. У меня будет разговор с моей командой и тренером. Мы решим, что делать дальше, поскольку, как мне кажется, есть хорошие претенденты и в наилегчайшем весе – Эрин [Блэнчфилд], Наталия [Силва] – и в легчайшем весе, теперь у нас есть Аманда [Нуньес] или Кайла [Харрисон].

Я бы сказала, что фанатам, вероятно, понравится идея с трилогией с Амандой Нуньес, поскольку она не закончена, но в то же время пока неясно, вернётся она или нет? Сражается она или нет? И ещё неизвестно, в каком облике она вернётся. Однако Кайла — тоже один из возможных вариантов, и это будет ещё одним большим испытанием», — приводит слова Шевченко портал MMAFighting.