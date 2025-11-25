Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко намекнула о готовности завершить трилогию с Амандой Нуньес

Валентина Шевченко намекнула о готовности завершить трилогию с Амандой Нуньес
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, поделилась карьерными планами на ближайшее будущее в ММА.

«Думаю, переход в легчайший вес — это один из вариантов [развития моей карьеры], и я его рассматриваю. Но сейчас хочу подлечить травмы, которые преследуют меня в каждом тренировочном лагере. У меня будет разговор с моей командой и тренером. Мы решим, что делать дальше, поскольку, как мне кажется, есть хорошие претенденты и в наилегчайшем весе – Эрин [Блэнчфилд], Наталия [Силва] – и в легчайшем весе, теперь у нас есть Аманда [Нуньес] или Кайла [Харрисон].

Я бы сказала, что фанатам, вероятно, понравится идея с трилогией с Амандой Нуньес, поскольку она не закончена, но в то же время пока неясно, вернётся она или нет? Сражается она или нет? И ещё неизвестно, в каком облике она вернётся. Однако Кайла — тоже один из возможных вариантов, и это будет ещё одним большим испытанием», — приводит слова Шевченко портал MMAFighting.

Материалы по теме
Уже величайшая в истории? Шевченко нельзя не восхищаться
Уже величайшая в истории? Шевченко нельзя не восхищаться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android