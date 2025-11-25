Легенда UFC Джон Джонс провёл шуточный спарринг с Рамзаном Кадыровым в Чечне

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс во время визита в Чечню встретился с президентом республики Рамзаном Кадыровым и провёл с ним шуточный спарринг.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств. Делит рекорд с Фёдором Емельяненко по количеству побед над бойцами, которые когда-либо владели титулом UFC — девять.

Ранее Джон Джонс поделился своими впечатлениями о поездке в Чечню.