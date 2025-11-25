«Скоро встретимся». Шавкат Рахмонов заявил о готовности провести бой с Исламом Махачевым

Непобеждённый третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе казах Шавкат Рахмонов высказался насчёт своего возвращения в октагон, выразив готовность провести поединок с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Всё хорошо – занимаемся, форму набираем. Я думаю, в следующем году, в начале, может, в середине февраля проведём бой, если всё хорошо будет. [Майкл] Моралес, [Карлос] Пратес – мне без разницы, с кем драться. Ислама [Махачева] поздравляю с поясом. Думаю, скоро мы с ним встретимся», — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.