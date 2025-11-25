Джон Джонс выстрелил из РПГ в Чечне на дне рождения сына Кадырова

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выстрелил из РПГ во время визита в Чечню на дне рождения Адама Кадырова, который является сыном главы республики Рамзана Кадырова.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств. Делит рекорд с Фёдором Емельяненко по количеству побед над бойцами, которые когда-либо владели титулом UFC — девять.

Ранее Джон Джонс поделился своими впечатлениями о поездке в Чечню.