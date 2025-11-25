Иан Гарри: я — протеже Макгрегора и являюсь его более универсальной версией

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри назвал себя новой версией бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественника Конора Макгрегора в смешанных единоборствах.

«Я — протеже Макгрегора. Более высокая, быстрая и универсальная версия Конора», — приводит слова Гарри аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Иану 28 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА ирландский боец имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Гарри в смешанных единоборствах дебютировал в 2019 году. Является бывшим чемпионом Cage Warriors в полусреднем весе.