Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри: я — протеже Макгрегора и являюсь его более универсальной версией

Иан Гарри: я — протеже Макгрегора и являюсь его более универсальной версией
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри назвал себя новой версией бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественника Конора Макгрегора в смешанных единоборствах.

«Я — протеже Макгрегора. Более высокая, быстрая и универсальная версия Конора», — приводит слова Гарри аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Иану 28 лет. В своём профессиональном рекорде в ММА ирландский боец имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Гарри в смешанных единоборствах дебютировал в 2019 году. Является бывшим чемпионом Cage Warriors в полусреднем весе.

Материалы по теме
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android