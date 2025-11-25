Махачев поддержал идею Шлеменко о включении Абдулманапа Нурмагомедова в Зал славы UFC

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поддержал идею бывшего обладателя титула Bellator в среднем весе соотечественника Александра Шлеменко о включении покойного Абдулманапа Нурмагомедова в Зал славы UFC за выдающиеся результаты в области тренерской деятельности.

«Если такая возможность есть, я думаю, он должен быть первым, кто в этом списке, так как его наследие продолжается и мы передаём следующему поколению тот опыт, который нам передал наш тренер. И в нашем зале в будущем будет ещё много чемпионов», – сказал Махачев в ходе общения с представителями СМИ в аэропорту Махачкалы.