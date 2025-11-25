«Эль утка». Царукян выразил возмущение выбором Топурии следующим соперником Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил возмущение выбором 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии своим следующим соперником англичанина Пэдди Пимблетта.

«Разве может быть ещё более очевидно то, что Эль утка делает всё возможное, чтобы избежать поединка со мной?» — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.

Царукяну 29 лет. В своём профессиональном рекорде Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три победы. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.