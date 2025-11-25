Скидки
«Другие могут расслабиться». Менеджер Махачева огласил имя следующего соперника Ислама

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, сообщил, что следующим соперником его подопечного станет 38-летний бывший чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман.

«Усман следующий [соперник Ислама Махачева]. Все остальные могут расслабиться», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

