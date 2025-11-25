Скидки
Джон Джонс поделился впечатлением о Хамзате Чимаеве

Джон Джонс поделился впечатлением о Хамзате Чимаеве
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс поделился впечатлением о 31-летнем непобеждённом обладателе титула UFC в среднем весе Хамзате Чимаеве, который представляет ОАЭ.

«Мы отлично поужинали вместе, он оказался скромным, сосредоточенным и целеустремлённым. В конце ужина он сказал мне, что ему нужно ехать в четыре часа обратно в горы, чтобы тренироваться», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

