Джон Джонс дал прогноз на карьеру чемпиона ОИ-2020 в ММА после двух побед нокаутом

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс дал прогноз на карьеру в смешанных единоборствах своего друга, а также чемпиона Олимпийских игр — 2020 по вольной борьбе соотечественника Гейбла Стивесона.

«Запомните мои слова – Гейбл станет самым элитным тяжеловесом на планете в течение следующих 12 месяцев», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

В настоящий момент Стивесон идёт на серии из двух побед нокаутами. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Гейбл дебютировал только в сентябре 2025 года на турнире лиги LFA.