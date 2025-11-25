Хамзат Чимаев оценил выступление Армана Царукяна в бою с Дэном Хукером

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, оценил выступление первого номера рейтинга UFC в лёгком весе соотечественника Армана Царукяна в бою с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их схватка состоялась на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) и завершилась победой Ахалкалакца удушающим приёмом во втором раунде.

«Выступление было безумным. Я знал, что это будет досрочная победа, но не хотел говорить этого раньше времени, чтобы не сглазить. Арман – лучший. Он номер один. Царукян — настоящий чемпион, и я верю, что этот парень – один из лучших бойцов в мире», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.