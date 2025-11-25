Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев оценил выступление Армана Царукяна в бою с Дэном Хукером

Хамзат Чимаев оценил выступление Армана Царукяна в бою с Дэном Хукером
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, оценил выступление первого номера рейтинга UFC в лёгком весе соотечественника Армана Царукяна в бою с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их схватка состоялась на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) и завершилась победой Ахалкалакца удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

«Выступление было безумным. Я знал, что это будет досрочная победа, но не хотел говорить этого раньше времени, чтобы не сглазить. Арман – лучший. Он номер один. Царукян — настоящий чемпион, и я верю, что этот парень – один из лучших бойцов в мире», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Материалы по теме
Идеальное возвращение. Царукян уничтожил Хукера за полтора раунда
Идеальное возвращение. Царукян уничтожил Хукера за полтора раунда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android