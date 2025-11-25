Рахмонов сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой, исключив Махачева

Непобеждённый третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе казах Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует вернуться в октагон, назвав также предпочтительного соперника.

«Конечно, я бы предпочёл в следующем бою подраться за титул, но думаю, что этот график — февраль или март — Исламу не подойдёт. Скорее всего, он будет защищать свой пояс в апреле или мае. Если мне придётся драться до того, как я получу титульный бой, то у меня не будет с этим проблем.

Самый интригующий бой для меня — это Камару Усман, однако я не верю, что он согласится на поединок со мной. Камару и раньше отказывался от боя со мной», — сказал Рахмонов в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.