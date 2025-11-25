Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой, исключив Махачева

Рахмонов сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой, исключив Махачева
Комментарии

Непобеждённый третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе казах Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует вернуться в октагон, назвав также предпочтительного соперника.

«Конечно, я бы предпочёл в следующем бою подраться за титул, но думаю, что этот график — февраль или март — Исламу не подойдёт. Скорее всего, он будет защищать свой пояс в апреле или мае. Если мне придётся драться до того, как я получу титульный бой, то у меня не будет с этим проблем.

Самый интригующий бой для меня — это Камару Усман, однако я не верю, что он согласится на поединок со мной. Камару и раньше отказывался от боя со мной», — сказал Рахмонов в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Материалы по теме
«Скоро встретимся». Шавкат Рахмонов заявил о готовности провести бой с Исламом Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android