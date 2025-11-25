Скидки
Джон Джонс поделился информацией насчёт возможного боя с Алексом Перейрой

Джон Джонс поделился информацией насчёт возможного боя с Алексом Перейрой


38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс высказался насчёт возможного поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Это немного не в моих силах. Я набираю форму, подтянут и полностью готов к тренировочному лагерю. Думаю, время покажет. В любом случае жизнь прекрасна», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.


